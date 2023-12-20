WSJ: ХАМАС ведет переговоры с Организацией освобождения Палестины о будущем Газы

По данным издания, в ходе этих переговоров лидеры ХАМАС сообщили, что "будут готовы присоединиться к ООП и поддержать переговоры о создании палестинского государства в границах 1967 года"

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС обсуждает со своим давним соперником Организацией освобождения Палестины (ООП) будущее сектора Газа и Западного берега реки Иордан после завершения конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой источники.

По данным издания, в последние дни боевики общались с лидерами правящего на Западном берегу Движения за освобождение Палестины (ФАТХ). На переговорах ХАМАС представляли глава политбюро движения Исмаил Хания и руководитель представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль. Со стороны ФАТХ, как указали собеседники WSJ, в них участвовали член Центрального комитета организации Хусейн аш-Шейх, отвечающий за контакты с израильскими властями. В переговорах также были задействованы бывший лидер молодежного движения ФАТХ Мохаммед Дахлан и бывший премьер-министр Палестинской национальной администрации (ПНА) Салям Файяд.

Как передает издание, в ходе этих переговоров лидеры ХАМАС сообщили, что "будут готовы присоединиться к ООП и поддержать переговоры о создании палестинского государства в границах 1967 года". В то же время радикалы не планируют менять свою позицию в отношении Израиля. Как отметил член политбюро ХАМАС Хусам Бадран, подобные обсуждения помогут "наладить переговоры с международным сообществом, в частности с европейскими странами, которые не хотят сотрудничать с ХАМАС, находящимся под санкциями".

Источники газеты отметили, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, которому не сообщили о проходящих переговорах, узнав о них, потребовал остановить консультации. Однако Бадран опроверг сообщения, что между представителями ХАМАС есть разногласия. "Руководство ХАМАС как в Газе, так и за ее пределами, придерживается единого мнения по поводу стратегии и политической позиции по различным вопросам", - сказал он. По словам Бадрана, радикалы стремятся не к перемирию, а к полномасштабному прекращению огня с Израилем, что позволило бы начать переговоры об обмене оставшихся израильских заложников на всех палестинских заключенных.

Газета указывает, что любое соглашение о разделении власти между ХАМАС и ФАТХ может вызвать недовольство нынешнего руководителя ПНА Махмуда Аббаса. Но самым большим противником заключения договоренностей между ХАМАС и ПНА по будущему управлению сектором Газа выступает Израиль, который все еще считает главной целью операции в анклаве полное уничтожение боевиков. Сделку могут отвергнуть США, которые настаивают на том, чтобы власть в Газе после завершения очередного витка эскалации перешла ПНА.

15 декабря член Исполкома ООП Аззам аль-Ахмед заявил, что организация готова провести срочную встречу с палестинским движением ХАМАС в столице Египта. Он добавил, что "президент [Государства Палестина] Махмуд Аббас дал указание установить контакты с ХАМАС".

Отношения ООП и ХАМАС

По итогам переговоров в Осло в 1990-х годах произошло взаимное признание ООП и Израиля. В соответствии с подписанными документами, на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа вводилось самоуправление. В частности, была учреждена Палестинская национальная администрация как высший орган власти и Палестинский законодательный совет (ПЗС), наделенный полномочиями парламента.

25 января 2006 года на выборах в ПЗС большинство мандатов завоевали представители радикального движения ХАМАС, не входящего в ООП. В 2007 году среди палестинских организаций возник конфликт - боевики ХАМАС с помощью оружия захватили власть в секторе Газа. С тех пор Палестина разделена на две части: сектор Газа контролирует ХАМАС, а Западный берег реки Иордан - ООП во главе с ФАТХ (крупнейшая организация в составе ООП). Выборы в ПЗС неоднократно откладывались.