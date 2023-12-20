Киев снизил свои запросы на финансовую помощь от Запада на 2024 год до $37,3 млрд

По словам главы Министерства финансов Украины Сергея Марченко, Киев с начала 2023 года получил от международных партнеров свыше $39 млрд

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Украины снизили свои запросы на предоставление в 2024 году внешней помощи со стороны Запада с $41 млрд до более чем $37 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

"Потребность во внешнем финансировании [Украины] в 2024 году будет достигать $37,3 млрд, что верифицировано экспертами МВФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. "Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с $41 млрд благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер. Также были сокращены все капитальные расходы госбюджета", - приводит далее пресс-служба Минфина слова главы ведомства Сергея Марченко, который во вторник участвовал во встрече министров финансов и руководителей центробанков стран Группы семи, руководства Евросоюза, МВФ и Всемирного банка.

По словам Марченко, Киев с начала 2023 года получил от международных партнеров свыше $39 млрд, а до конца года получит в общей сложности около $42,3 млрд. "В 2023 году <...> рост ВВП [Украины] прогнозируется на уровне до 5%, инфляция снизилась с 26,6% в прошлом году до 5,1% в ноябре этого года. За 11 месяцев 2023 года поступления в государственный бюджет от таможни и налоговой увеличены на $4,4 млрд в сравнении с аналогичным периодом 2022 года", - утверждал Марченко.

Ранее он заявил, что Украина для перевода страны на военные рельсы должна ограничить общественное потребление "в несколько раз". О том, что Киеву предстоит возможное сокращение социальных расходов, на днях заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что военные действия могут продлиться дольше, чем казалось сначала, а ресурсов на социальную и гуманитарную сферы окажется меньше, чем хотелось бы. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа информировала, что украинские власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от западных партнеров.

В принятом парламентом государственном бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит $43,5 млрд. Согласно документу, внешние заимствования страны должны составить $41 млрд. Однако высказываются опасения, что в бюджет заложено больше поступлений, чем западные партнеры готовы предоставить. В последние дни эта озабоченность еще больше усилилась в связи с тем, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе саммита Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не одобрил пакет помощи Киеву на $61 млрд.