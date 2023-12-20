На Украине заочно предъявили обвинения Памфиловой за организацию выборов в новых регионах

Также обвинения предъявили двум членам избиркома Павлу Андрееву и Людмиле Маркиной

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главе ЦИК России Элле Памфиловой, а также двум членам избиркома Павлу Андрееву и Людмиле Маркиной в связи с организацией выборов в новых регионах РФ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины заочно предъявили обвинения всем трем российским чиновникам по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенные по предварительному сговору группы лиц); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группы лиц)", - говорится в заявлении в Telegram-канале спецслужбы.

СБУ утверждает, что Памфилова, Андреев и Маркина якобы фальсифицировали результаты выборов, а также создавали "публичную видимость" избирательного процесса, организовывая "постановочные" сюжеты в российских СМИ. В вину им ставится и организация избирательного процесса в целом: создание территориальных избиркомов, утверждение результатов волеизъявления.

1 сентября СБУ сообщила о возбуждении уголовного дела против Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева и секретаря ЦИК РФ Натальи Будариной по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины". В спецслужбе уточнили, что Памфиловой, Булаеву и Будариной украинское следствие инкриминирует организацию референдумов в новых регионах России в 2022 году и подготовку там выборов в органы местного самоуправления.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, которые вошли в состав РФ по итогам прошедших там в конце сентября 2022 года референдумов.