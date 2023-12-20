Глава МИД Израиля поддержал на Кипре планы создания морского коридора для Газы

Эли Коэн подчеркнул, что это позволит ослабить экономическую зависимость палестинского анклава от Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, прибывший с визитом на Кипр, поддержал планы по созданию морского коридора между Ларнакой и Газой. Он подчеркнул, что создание этого коридора, движение грузов по которому должно подлежать израильскому контролю, позволит ослабить экономическую зависимость палестинского анклава от Израиля.

"На пути к экономическому размежеванию с сектором Газа! Я встретился на Кипре со своим другом, министром иностранных дел Константиносом Комбосом, и посетил с ним порт Ларнаки, чтобы способствовать открытию морского коридора между Кипром и Газой", - написал Коэн на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, коридор "будет находиться под координируемой Израилем инспекцией в сфере безопасности и разорвет экономическую зависимость сектора Газа от Государства Израиль".

Ранее Кипр предложил свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Первая партия отправилась в минувшие выходные из порта города Ларнака. Британское судно с грузом 80 тонн вышло в сопровождении кораблей ВМФ королевства. Помощь доставляется через Израиль. Оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, развернут в Ларнаке.

В правительстве республики пояснили, что инициативу предполагается реализовать в три этапа: на первом предусматривается использование десантных кораблей, в среднесрочной перспективе рассматривается решение по созданию плавучей платформы, а в долгосрочной - строительство закрытого порта. При этом глава кипрского МИД Комбос подчеркнул, что организация этого коридора будет невозможна без согласия Израиля.