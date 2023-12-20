На Кипре заявили, что план страны включает создание логистического узла для помощи Газе

Глава МИД страны Константинос Комбос высказался за возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке с целью решения проблемы на основе мирного сосуществования двух государств

НИКОСИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Предложенный Кипром план по организации морского гуманитарного коридора предусматривает создание на его территории логистического узла для транспортировки помощи жителям сектора Газа. Об этом заявил журналистам глава МИД Республики Кипр Константинос Комбос после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном, который находится с кратким визитом на острове. Ранее они вместе посетили координационный центр "Зенон", предназначенный для приема гуманитарных грузов.

"Кипрский план организации морского коридора предусматривает создание компактного логистического узла с целью обеспечить устойчивый поток гуманитарной помощи в больших объемах гражданскому населению в секторе Газа <...>", - сказал он. "Задача состоит в том, чтобы собирать, складировать, тщательно проверять гуманитарную помощь перед ее погрузкой на суда - и все это здесь, на Кипре. И, разумеется, цель состоит в том, чтобы дополнить и расширить существующие маршруты", - отметил дипломат.

Говоря о ситуации в регионе, Комбос высказался за возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке с целью решения проблемы на основе мирного сосуществования двух государств - Палестины и Израиля, в соответствии с резолюциями ООН . "Мы считаем, что это единственный способ обеспечить условия устойчивой безопасности и стабильности как для израильтян, так и для палестинцев. Это также решающий шаг для обеспечения стабильности в регионе", - добавил министр.

Кипр предложил свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Первая партия отправилась в минувшие выходные из морского порта города Ларнака. Британское судно с грузом в 80 тонн вышло в сопровождении кораблей королевских ВМС. Помощь доставляется через Израиль, который, как сообщают местные СМИ, будет контролировать морской коридор. Выступая 9 ноября на конференции в Париже, президент Кипра Никос Христодулидис сообщил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". Оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, развернут в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики.

В правительстве республики пояснили, что реализацию инициативы Кипра предполагается осуществлять в три этапа: на первом предусматривается использование десантных кораблей, в среднесрочной перспективе рассматривается решение по созданию плавучей платформы, а в долгосрочной - строительство закрытого порта.