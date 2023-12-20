Украина получила от Евросоюза €150 млн на восстановление инфраструктуры

Эти средства пойдут на восстановление поврежденной в ходе боевых действий инфраструктуры, сообщило Министерство финансов Украины

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Украины получили от Евросоюза грант на €150 млн, эти средства пойдут на восстановление поврежденной в ходе боевых действий инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

"Сегодня, 20 декабря, Украина получила €150 млн финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС. Привлеченные средства являются частью соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что предоставленные Киеву средства направят на восстановление поврежденных в результате боевых действий критически важных объектов, в том числе транспортной и социальной инфраструктуры, коммунальных объектов и других.

"Второй транш в объеме €100 млн ожидается уже в первом квартале 2024 года", - добавили в украинском Минфине.

Еврокомиссия в июне предложила странам ЕС внести дополнительные взносы в бюджет сообщества, чтобы финансировать программу поддержки Киева в €33 млрд в виде кредитов и €17 млрд в виде грантов до 2027 года. Большинство стран ЕС тогда отказались вносить новые взносы в бюджет сообщества.

На саммите Евросоюза 14-15 декабря лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны. Участники саммита не смогли преодолеть вето Венгрии, которая требует финансирования этой программы из внебюджетных средств или за счет перераспределения существующих программ ЕС. Решение было отложено. Позднее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что новый саммит по этой теме пройдет 1 февраля.