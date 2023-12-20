Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит войну до победы

Боевики ХАМАС могут сдаться, либо умереть, отметил израильский премьер-министр

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит войну в секторе Газа и не остановится до победы, а активисты движения ХАМАС могут либо сдаться, либо умереть.

"Мы продолжим войну до конца, она будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен - до победы. Все террористы ХАМАС, от первого до последнего, смертны. У них есть только два варианта: сдаться или умереть", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

"Те, кто думает, что мы остановимся [в секторе Газа], оторваны от реальности. Мы не прекратим борьбу, пока не достигнем всех поставленных целей: ликвидации ХАМАС, освобождения заложников и устранения угрозы, происходящей из сектора Газа", - добавил премьер, отметив, что Израиль "атакует ХАМАС огнем, адским огнем", "в том числе и сегодня".

"Мы также атакуем их (ХАМАС - прим. ТАСС) сообщников вблизи и вдали", - добавил Нетаньяху, не приводя подробностей.