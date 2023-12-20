Белый дом подтвердил, что о последнем пакете помощи Киеву объявят до конца месяца

Однако "время не на стороне" Вашингтона в этом вопросе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Белый дом надеется, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине в январе, однако "время не на стороне" Вашингтона в этом вопросе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге на борту президентского самолета, направляющегося в Милуоки (штат Висконсин).

По его словам, "по мере замерзания почвы в конце января и феврале российским войскам будет легче продвигаться вперед". "Поэтому время не на нашей стороне. Мы хотим получить финансирование как можно скорее. Очевидно, это с наибольшей вероятностью произойдет в январе, но чем раньше, тем лучше", - сказал Кирби.

Чиновник напомнил, что США могут предоставить Киеву еще один пакет военной помощи до одобрения Конгрессом запроса американской администрации на дополнительные бюджетные ассигнования. "Каковы немедленные последствия того, что Конгресс не занимается тем, что, по словам конгрессменов, является их работой? Это будет зависеть от того, удастся ли нам договориться о дополнительном финансировании и как скоро в январе мы сможем его получить. У нас остался один пакет военной помощи, который мы можем предоставить до конца месяца", - отметил он.

Представитель Белого дома также заявил, что в переговорах по вопросам дополнительного финансирования, связанных с ситуацией на южной границе США и помощью Украине, достигнут определенный прогресс, однако отказался предоставить подробности. "Есть определенный прогресс. Я не буду забегать вперед, посмотрим, куда это приведет", - сказал Кирби.

Споры в Конгрессе

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) несколько раз предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и Макконнелл.

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Израилю и Украине, а также о противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.