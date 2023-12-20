20 декабря, 16:40,
обновлено 20 декабря, 16:59

Блинкен заявил, что США продолжат взаимодействовать с Китаем с позиции силы

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты намерены укреплять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат взаимодействие с Китаем с позиции силы и намерены укреплять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

"Мы продолжим взаимодействовать с Китаем с позиции силы", - сказал Блинкен. "Наши партнерские отношения в Индо-Тихоокеанском регионе никогда не были настолько прочными, - добавил госсекретарь. - Эти усилия позволили нам эффективно взаимодействовать с партнерами и одновременно искать решения таких проблемных вопросов, как торгово-экономический курс Китая, мир и стабильность в Тайваньском проливе и восточной части Южно-Китайского моря, а также в вопросе прав человека". 

Теги:
СШАКитайБлинкен, Энтони