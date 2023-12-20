В Сербии сторонники оппозиции третий день подряд проводят протест у здания избиркома

Число участников акции существенно сократилось по сравнению с 18 декабря, когда присутствовало несколько тысяч человек

БЕЛГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря провели первый митинг у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) в центре Белграда, в третий раз начали протестную акцию у стен избиркома. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Число участников акции значительно сократилось по сравнению с понедельником, когда присутствовало несколько тысяч человек. В среду вечером у здания избиркома собралось около 300 человек.

Сотрудники полиции перекрыли движение на центральной столичной улице Краля Милана. Протестующие, расположившиеся на проезжей части перед главным входом в здание избирательной комиссии, выкрикивают антиправительственные лозунги, используют громкоговорители, свистки и дудки.

Как сообщал корреспондент ТАСС, в понедельник митингующие забросали главный вход в здание избиркома яйцами, помидорами, банками пива, использовали петарды. Кроме того, участники акции не позволили покинуть его членам комиссии после одного из заседаний, также закидав их мусором. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что собравшиеся у РИК напали на директора Республиканского статистического управления Миладина Ковачевича и повалили его на землю. Глава кабинета министров отдельно указывала на то, что оппозиция на протяжении всей своей кампании не только планировала проведение протестов, но и готовила переворот в Белграде.

Сторонники оппозиции заявляют о несогласии с победой на выборах в городское собрание Белграда (скупщину) коалиции, возглавляемой правящей партией.