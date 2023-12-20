Блинкен: США ищут подходящий способ обменять Гершковича и Уилана

Госсекретарь Соединенных Штатов также отметил, что по понятным причинам не может раскрывать какие-либо детали этого процесса

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Вашингтон прикладывает максимум усилий, чтобы найти подходящий способ для возвращения в США находящихся в РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам года.

"Мы очень активно над этим работаем, и мы приложим все усилия и используем все средства для поиска подходящего способа вернуть их домой как можно скорее", - сказал он. Блинкен подчеркнул, что по понятным причинам не может раскрывать какие-либо детали этого процесса.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон готов продолжать обсуждать с Москвой вопросы, связанные с обменом задержанных в России граждан США.

14 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Россия не отказывается от обмена с США заключенными, но эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны. Путин добавил, что контакты с США на этот счет идут. При этом президент подчеркнул, что гуманитарные соображения должны лежать в основе этих решений.