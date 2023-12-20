РФ и арабские страны выступили за урегулирование споров и кризисов мирными средствами

В VI сессии РАФС принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Участники VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) на уровне министров иностранных дел, состоявшейся 20 декабря в Марракеше, выступили за урегулирование спорных вопросов и кризисов мирными средствами и путем всестороннего диалога.

"Министры подчеркнули необходимость урегулирования спорных вопросов и кризисов мирными средствами и путем всестороннего диалога", - говорится в итоговой совместной декларации, текст которой распространил марокканский МИД.

В VI сессии РАФС принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров, а также руководители внешнеполитических ведомств Марокко, Палестины, Йемена, Бахрейна, Судана, Ливан, Мавритании, Египта.