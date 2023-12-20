РАФС: отношения арабских стран с Ираном должны строиться на принципе добрососедства

Участники форума высказались за "разрешения споров путем мирными средствами в соответствии с принципами Устава ООН и международного права", призвав "воздерживаться от применения силы или ее угрозы"

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Отношения между арабскими странами и Ираном должны строиться на принципе добрососедства и невмешательства во внутренние дела. Об этом говорится в совместном итоговом заявлении VI сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству, который прошел в Марракеше.

"[Участники форума считают] важным, чтобы отношения сотрудничества между арабскими странами и Исламской Республикой Иран основывались на принципе добрососедства, невмешательства во внутренние дела, уважения принципа независимости и суверенитета государств". Они высказались за "разрешения споров путем мирными средствами в соответствии с принципами Устава ООН и международного права", призвав "воздерживаться от применения силы или ее угрозы".