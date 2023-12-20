Согласно заявлению венесуэльского министерства информации и связи, он незаконно находился под арестом более двух лет

КАРАКАС, 20 декабря. /ТАСС/. США освободили дипломатического посланника Венесуэлы Алекса Сааба, который незаконно находился под арестом более двух лет. Об этом говорится в заявлении министерства информации и связи Венесуэлы.

Дипломатический посланник и близкий соратник президента Венесуэлы Николаса Мадуро Сааб совершал зарубежные поездки для обеспечения поставок продовольствия и медикаментов в Венесуэлу в условиях американских санкций. Дипломат был незаконно задержан 12 июня 2020 года с нарушением норм международного права по требованию США в Кабо-Верде, где его самолет сделал техническую посадку для заправки топливом. В октябре 2021 года он был экстрадирован в США, где обвинялся в отмывании 350 млн долларов в американских банках.