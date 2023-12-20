На Российско-арабском форуме осудили нарушения гуманитарного права в Судане

Также стороны отметили недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела республики

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Участники Российско-арабского форума в Марракеше приветствовали усилия по мирному урегулированию в Судане и осудили нарушения гуманитарного права в ходе боевых действий в этой стране. Об этом говорится в итоговом коммюнике заседания.

"Выражаем полную солидарность с Республикой Судан в сохранении ее суверенитета, независимости и территориальной целостности и отвергаем все формы внешнего вмешательства в ее внутренние дела, а также важность сохранения институтов государства Судан и предотвращения их распада и готовы приложить усилия для прекращения кровопролития суданцев", - говорится в совместном итоговом заявлении VI сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству.

Участники форума также выступили с осуждением совершенных преступлений и нарушения гуманитарного права в Дарфуре и на всей территории Судана.

"Высоко оцениваем заявление, опубликованное на переговорах в Джидде 2-7 ноября 2023 года, относительно приверженности Вооруженных сил Судана и Сил быстрого реагирования предпринять шаги по содействию увеличению гуманитарной помощи и выводу вооруженных сил из гражданских районов, жилых домов и объектов инфраструктуры", - подчеркивается в коммюнике.