20 декабря, 20:29,
обновлено 20 декабря, 20:31
Военная операция на Украине

Макрон признал, что европейцы и США испытывают сомнения по поводу будущего Украины

Президент Франции подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы РФ одержала победу в конфликте

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Внутри некоторых европейских стран и США присутствуют сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины, однако Франция считает важным не допустить победы России в конфликте. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5.

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"Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы", - сказал он, подчеркнув, что Европе повезло с нынешней администрацией в Вашингтоне.

По его словам, сейчас на Украине решается вопрос "способности Европы жить в мире". На этом фоне он подчеркнул, что Франция "не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила". 

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