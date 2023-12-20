Макрон признал, что европейцы и США испытывают сомнения по поводу будущего Украины

Президент Франции подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы РФ одержала победу в конфликте

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Внутри некоторых европейских стран и США присутствуют сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины, однако Франция считает важным не допустить победы России в конфликте. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5.

"Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы", - сказал он, подчеркнув, что Европе повезло с нынешней администрацией в Вашингтоне.

По его словам, сейчас на Украине решается вопрос "способности Европы жить в мире". На этом фоне он подчеркнул, что Франция "не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила".