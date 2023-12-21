Чешский парламент утвердил продление статуса защиты беженцев с Украины

Статус предоставляет беженцам возможность трудоустраиваться, обучаться в школах и вузах, обращаться за предоставлением бесплатной медицинской помощи

ПРАГА, 21 декабря. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Чехии утвердил закон о продлении в республике на один год, до 31 марта 2025 года, статуса временной защиты беженцев с Украины. Об этом сообщил новостной портал Seznam.

Процесс закрепления в чешском законодательстве продления статуса временной защиты украинских беженцев завершится после подписания закона президентом. У главы государства, как ожидается, не будет возражений, и документ вскоре вступит в силу.

Статус временной защиты предоставляет беженцам возможность в стране трудоустраиваться, обучаться в чешских школах и вузах, обращаться за предоставлением бесплатной медицинской помощи, а также получать некоторые иные виды социальной поддержки.

В Чехии сейчас находятся около 360 тыс. украинских беженцев, примерно 80% из которых составляют женщины и дети. Согласно данным МВД, примерно половина из них желает остаться в республике после истечения срока действия статуса временной защиты.