США депортировали на родину 119 граждан Узбекистана

Большая часть депортированных пыталась попасть в страну через Мексику, заявили в Агентстве по внешней трудовой миграции Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов депортировали на родину 119 граждан Узбекистана, пытавшихся нелегально въехать на территорию США. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

"Власти США вернули 119 граждан Узбекистана обратно на родину при попытке нелегального въезда в страну", - говорится в видеосюжете, размещенном в Telegram-канале ведомства.

По его данным, большая часть депортированных узбекистанцев пытались попасть в США через Мексику.

В последнее время СМИ Узбекистана часто сообщают о выявлении каналов нелегальной эмиграции в Соединенные Штаты через Турцию и Мексику.