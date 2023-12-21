США депортировали на родину 119 граждан Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов депортировали на родину 119 граждан Узбекистана, пытавшихся нелегально въехать на территорию США. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.
"Власти США вернули 119 граждан Узбекистана обратно на родину при попытке нелегального въезда в страну", - говорится в видеосюжете, размещенном в Telegram-канале ведомства.
По его данным, большая часть депортированных узбекистанцев пытались попасть в США через Мексику.
В последнее время СМИ Узбекистана часто сообщают о выявлении каналов нелегальной эмиграции в Соединенные Штаты через Турцию и Мексику.