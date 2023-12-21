МИД КНР призвал обеспечить безопасность в Красном море

Все стороны должны играть конструктивную роль в обеспечении безопасности водных путей, заявил официальный представитель министерства Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Китай призвал крупные державы играть более конструктивную роль в обеспечении безопасности в Красном море. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя недавнее заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что Китай должен принять активное участие в борьбе с атаками йеменских мятежников-хуситов в Красном море, поскольку эти нападения вредят Пекину.

"Китай считает, что все стороны, в особенности влиятельные державы, должны играть конструктивную роль в обеспечении безопасности водных путей Красного моря", - подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ван Вэньбинь также добавил, что КНР "всегда выступала за поддержание безопасности международных водных путей и против атак на гражданские суда".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе. После этого ряд компаний объявили о намерении избегать маршруты в Красном море до дальнейшего уведомления. Среди них датская судоходно-логистическая корпорация Maersk, бельгийская судоходная компания Euronav, французская транспортная группа CMA CGM, германский контейнерный оператор Hapag-Lloyd, британская нефтегазовая компания BP.