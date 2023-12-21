Президент Польши назвал нарушением конституции отставку руководства государственных СМИ

Анджей Дуда отметил, что, согласно действующему законодательству, члены кабинета министров не обладают полномочиями по принятию кадровых решений в отношении руководства государственных СМИ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда назвал не соответствующим конституции решение нового правительства страны отправить в отставку руководство государственных СМИ. Об этом он сообщил в обращении к премьер-министру Дональду Туску, которое опубликовано на сайте канцелярии президента.

"Политическая цель не может служить оправданием для нарушения фундаментальных конституционных принципов, в том числе законности [при принятии решений]", - написал Дуда. Он указал на то, что, согласно действующему законодательству, члены кабинета министров не обладают полномочиями по принятию кадровых решений в отношении руководства государственных СМИ. По словам Дуды, эти вопросы находятся в ведении специального совета, который был учрежден в 2016 году во время нахождения у власти правого правительства во главе с Матеушем Моравецким.

Ранее Gazeta Wyborcza сообщала об акции протеста возле штаб-квартиры Польского телевидения, которую организовали сторонники бывшей правящей партии "Право и справедливость". Ее лидер Ярослав Качиньский объявил, что члены партии будут дежурить в здании Польского телевидения. По данным польских СМИ, государственный информационный канал TVP INFO остановил вещание, его онлайн-портал также недоступен для пользователей.

20 декабря новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководителей государственных теле- и радиокомпании и Польского агентства печати в рамках реализации принятого днем ранее Сеймом (нижней палатой парламента) постановления "О восстановлении правопорядка, беспристрастности и надежности средств массовой информации и Польского агентства печати".

На прошедших 15 октября выборах в Польше победу одержали находившееся прежде в оппозиции "Гражданская коалиция", движение "Третий путь" и партия "Левые", получившие большинство мест в Сейме. 13 декабря Дуда привел к присяге Туска и новый состав кабинета министров.