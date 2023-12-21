Ультраправые грозят Нетаньяху уйти из коалиции, если операция в Газе остановится

Это заявление появилось на фоне сообщений о возможных переговорах с участием представителей Израиля и ХАМАС на предмет новой паузы в боевых действиях в секторе Газа для освобождения части удерживаемых в анклаве заложников в обмен на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Входящая в правящую коалицию ультраправая партия "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") намерена покинуть правительство Израиля, если военная операция против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа будет остановлена. С таким предостережением выступил лидер этой политической силы Итамар Бен-Гвир, занимающий пост министра национальной безопасности страны.

"Если кто-либо намерен остановить Армию обороны Израиля до того, как ХАМАС будет разгромлен и все заложники будут возвращены, пусть учтет, что "Оцма ехудит" с ними нет", - написал политик премьер-министру Биньямину Нетаньяху в послании, выдержку из которого опубликовал портал Ynet.

Это заявление появилось на фоне сообщений о возможных переговорах с участием представителей Израиля и ХАМАС на предмет новой паузы в боевых действиях в секторе Газа для освобождения части удерживаемых в анклаве заложников в обмен на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Между тем днем ранее Нетаньяху вновь заявил, что Израиль "продолжит войну до конца", добиваясь полного уничтожения ХАМАС, а у боевиков в секторе Газа, по его словам, только два варианта: "сдаться или умереть".

Нынешнее правительство Израиля во главе с Нетаньяху было создано в конце 2022 года по итогам состоявшихся в ноябре того же года парламентских выборов. Коалиция сформирована вокруг правой партии "Ликуд", получившей 32 кресла в 120-местном Кнессете (парламент). В состав кабмина вместе с ней вошли крайне правые и ультраортодоксальные политические силы. В общей сложности коалиция имеет 64 мандата из 120. В случае выхода из ее состава партии "Оцма ехудит", имеющей в Кнессете шесть депутатов, коалиция утратит парламентское большинство, что может привести к роспуску парламента и назначению в стране новых выборов.