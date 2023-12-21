Глава КНШ ВС США впервые после решения возобновить контакты пообщался с коллегой из КНР

Чарльз Браун и Лю Чжэньли провели переговоры в формате телеконференции

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун впервые после решения о восстановлении военного взаимодействия между двумя странами провел переговоры с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чжэньли. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой КНШ ВС США.

Как отмечается в документе, переговоры Брауна с китайским коллегой прошли в четверг в формате телеконференции. "Лидеры впервые провели переговоры с момента вступления генерала Брауна в должность председателя [КНШ ВС США]", - подчеркивается в заявлении. Глава КНШ обсудил с китайским коллегой "важность совместной работы для управления конкуренцией, избежания просчетов и поддержания открытыми прямых линий коммуникации".

Кроме того, он отметил "важность участия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в диалоге по существу для снижения вероятности недопониманий". Браун и Лю Чжэньли "обсудили ряд вопросов, касающихся мировой и региональной безопасности". Председатель КНШ ВС США заявил о необходимости проведения двусторонних переговоров по вопросам, касающимся координации оборонной политики, Военно-морского консультативного соглашения, а также открытия линий коммуникации между главами Индо-Тихоокеанского командования ВС США и Восточной и Южной зон боевого командования НОАК.

Газета Politico подчеркивает, что переговоры Брауна и Лю Чжэньли ознаменовали прекращение почти полуторагодичной паузы в контактах между представителями военных ведомств двух стран. Браун, как пишет издание, "стал первым высокопоставленным американским военным, который провел переговоры с китайским коллегой после того, как лидеры стран в ноябре договорились восстановить военные контакты".

Решение о восстановлении военного взаимодействия было принято по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, прошедшего в Сан-Франциско в середине ноября. Как сообщил 5 декабря помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, Вашингтон и Пекин обсуждают график различных двусторонних военных контактов на предстоящие 12 месяцев. Как пояснил Рэтнер, выступая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, речь идет о "комбинации встреч, телефонных разговоров, диалогов и [иных форм] взаимодействия в течение следующих 12 месяцев".