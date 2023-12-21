Греция стала страной года по версии The Economist

По данным издания, решение редакции основывается на том, в каком из государств за год произошли наиболее заметные перемены к лучшему

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Еженедельник The Economist, уже 11 лет присуждающий премию "Страна года", объявил Грецию победительницей в 2023 году. Как отмечает издание, решение редакции основывается на том, в каком из государств за год произошли наиболее заметные перемены к лучшему.

Издание отмечает, что 10 лет назад страна сильно пострадала от экономического кризиса, "стала посмешищем на Уолл-стрит" и переживала период политической нестабильности, когда за власть боролись крайне правые и крайне левые партии. Однако в 2023 году Греция уже во второй раз подряд возглавила составляемый The Economist рейтинг, включающий 35 богатых стран, которые демонстрируют лучшие показатели экономического развития. При этом в июне 2023 года правящая партия "Новая демократия" вновь победила на выборах, улучшив прежний результат несмотря на то, что правительству Кириакоса Мицотакиса пришлось осуществлять "болезненные реформы".

"Его внешняя политика носит проамериканский и проевропейских характер, характеризуясь также настороженным отношением к России. Пример Греции показал, что, находясь на грани краха, можно проводить жесткие, но разумные экономические реформы, восстановить общественный договор, проявлять сдержанный патриотизм и при этом по-прежнему побеждать на выборах. Учитывая, что в 2024 году выборы будут проходить в половине стран мира, обратить внимание на это обстоятельство должны все демократы", - пишет издание.

The Economist также отмечает, что в 2023 году, международного признания заслуживают также другие страны, которым приходится противостоять "агрессивному поведению соседей-автократов". Первой в этом списке названа Украина.

"Нельзя сказать, что жизнь на Украине улучшилась, но страна продолжала мужественно бороться с военной машиной [президента РФ Владимира] Путина, несмотря на пошатнувшуюся поддержку ее западных союзников. Молдова противостояла попыткам России запугать ее. Финляндия присоединилась к НАТО, а скоро за ней последует и Швеция", - говорится в статье.

Издание также обращает внимание на нормализацию ситуации в Бразилии и Польше после того, как в обеих странах сменились правительства.

"В октябре польские избиратели отвернулись от партии "Право и справедливость", сделав выбор в пользу нескольких оппозиционных партий. Новое коалиционное правительство во главе с ветераном-центристом Дональдом Туском только начинает работу, но если ему удастся компенсировать ущерб, нанесенный демократическим институтам "Правом и справедливостью", Польша будет сильным претендентом на нашу премию в следующем году", - отмечает журнал.