Президент Кипра заявил, что ждет одобрения Израиля для запуска морского гумкоридора

Никос Христодулидис отметил, что страна находится в контакте с Великобританией и ЕС

НИКОСИЯ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Кипра ждут окончательного одобрения со стороны Израиля для запуска морского коридора, по которому планируется доставлять гуманитарную помощь населению сектора Газа. Об этом заявил журналистам президент республики Никос Христодулидис.

"Мы ждем окончательного одобрения со стороны Израиля. Мы готовы", - сказал он. "Мы находимся в контакте с Великобританией, а также с ЕС, и ждем [ответа] израильской стороны", - добавил кипрский лидер.

В минувшие выходные было объявлено, что первая партия гуманитарной помощи, предназначенной для жителей Газы, уже отправилась из Республики Кипр в направлении Израиля. Как сообщала газета Cyprus Mail, после нескольких недель интенсивных обсуждений Израиль дал зеленый свет открытию гуманитарного коридора между Кипром и Газой. По информации издания, из порта города Ларнака вышло британское судно с 80 тоннами гуманитарной помощи для палестинцев в сопровождении военного корабля Королевских ВМС. Однако позднее в местных СМИ появилась информация о том, что судно с гуманитарным грузом на самом деле так никуда и не ушло. Как заявил, выступая в британском парламенте, замглавы МИД Соединенного Королевства Эндрю Митчелл, помощь была погружена на борт десантного корабля RFA Lyme Bay и тот готов отплыть, "как только мы удостоверимся, что получим поддержку". "RFA находится у берегов Кипра и готов к отправке, но для этого потребуется согласие обеих сторон конфликта. Большего я сказать не могу", - сообщил в свою очередь законодателям другой замминистра Ричард Беньон.

Между тем, по данным сервиса Marine Traffic, десантный корабль Lyme Bay по состоянию на 21 декабря находился не у берегов Кипра, а в районе Бахрейна. А эскадренный миноносец Duncan, который должен был его сопровождать, вообще оказался у берегов Испании, сообщили журналисты специализированного издания Naval Lookout. Накануне на Кипре с кратким визитом побывал глава МИД Израиля Эли Коэн. Он посетил в Ларнаке координационный центр "Зенон", предназначенный для приема гуманитарных грузов, и в общении с прессой поддержал планы по созданию морского коридора между Ларнакой и Газой. Однако, как явствовало из слов президента Кипра Христодулидиса, зеленый свет Тель-Авив пока так и не дал.

Кипр предложил свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. В Ларнаке развернут оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов. В правительстве республики пояснили, что реализацию инициативы Кипра предполагается осуществлять в три этапа: на первом предусматривается использование десантных кораблей, в среднесрочной перспективе рассматривается решение по созданию плавучей платформы, а в долгосрочной - строительство закрытого порта.