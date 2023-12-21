Парламент Молдавии отправил в отставку главу Нацбанка

За смещение с поста Октавиана Армашу проголсовал 81 депутат из 101

КИШИНЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии отправил Октавиана Армашу в отставку с поста главы Национального банка в ходе слушаний о результатах расследования коррупционного скандала, связанного с выводом $1 млрд из нескольких банков республики. Об этом сообщил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.

"Армашу был отправлен в отставку голосами 81 [из 101] депутата", - написал в своем Telegram-канале Мариан, представляющий контролирующую парламент Партию действия и солидарности (ПДС). Ранее депутаты от этой партии обвинили Армашу в том, что он саботировал процесс расследования. ПДС также поддержали депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.

Коррупционный скандал, связанный с выводом $1 млрд из банков Молдавии, разгорелся в 2015 году. Он спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело расследование хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролировавшиеся банкиром Иланом Шором, осужденным по этому делу в 2017 году.

Позже ПДС представила отчет, согласно которому хищение было спланировано преступной организацией, возглавляемой лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, Шором и банкиром Вячеславом Платоном. Все они покинули страну.