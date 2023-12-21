Мадуро и Путин обсудили развитие отношений двух стран

Главы Венесуэлы и России указали на важность межправительственной комиссии высокого уровня и готовность совместно работать над повесткой дня, представляющей общие интересы в многосторонних отношениях

КАРАКАС, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора дальнейшее развитие двухсторонних отношений и стратегического сотрудничества в построении многополярного мирового порядка. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном на странице ведомства в соцсети Х (ранее Twitter).

"21 декабря 2023 года президент Николас Мадуро Морос провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого было рассмотрено прекрасное состояние двусторонних отношений, а также тесное братство, характеризующее стратегическое партнерство между двумя странами", - сообщает МИД.

Как отмечается в заявлении, главы государств "указали на важность межправительственной комиссии высокого уровня и готовность совместно работать над повесткой дня, представляющей общие интересы в многосторонних отношениях, в деятельности Группы друзей в защиту Устава ООН для построения многополярного, инклюзивного, справедливого и демократического мирового порядка, уважающего общепризнанные нормы международного права".

"Президент Владимир Путин выразил добрые пожелания обоим народам в наступающем 2024 году и подтвердил большое значение подписания Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами, определяющего политическую волю к укреплению многопланового сотрудничества на всех уровнях, в том числе значение, которое Россия придает готовности Венесуэлы присоединиться в качестве полноправного члена к БРИКС", - указывает МИД Венесуэлы.