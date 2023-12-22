Глава МАГАТЭ призвал КНДР разрешить инспекторам проверить реактор в Йонбене

По словам Рафаэля Гросси, согласно наблюдениям агентства, LWR мог быть введен в работу

ВЕНА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал КНДР разрешить агентству направить в страну инспекторов для проверки легководного реактора (LWR) в Йонбене, в теории способного производить плутоний. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Гросси заявил, что, согласно наблюдениям агентства, реактор мог быть введен в работу. При переработке топлива LWR можно выделить плутоний, что является "поводом для беспокойства". Для точной оценки статуса реактора специалисты МАГАТЭ должны посетить объект, добавил Гросси.

"Я призываю КНДР полностью выполнить свои обязательства в рамках резолюций Совета Безопасности [ООН], оперативно наладить сотрудничество с агентством для полного и эффективного выполнения соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия и решить все нерешенные вопросы, особенно те, которые возникли за время отсутствия инспекторов агентства в стране. Агентство готово к взаимодействию по любому из вышеперечисленных вопросов", - говорится в заявлении Гросси.

По его словам, дальнейшее развитие ядерной программы КНДР, включая строительство и ввод LWR в эксплуатацию, нарушает резолюции Совбеза ООН.