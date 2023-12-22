СМИ: Испания заблокировала участие ЕС в операции США в Красном море

Первоначально Мадрид добивался вовлечения Европейского союза в операцию Atalanta, но впоследствии он изменил свою позицию без объяснения причин, пишет El Confidencial

МАДРИД, 22 декабря. /ТАСС/. Испания наложила вето на европейское участие в операции США для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Об этом сообщила газета El Confidencial.

По ее информации, изначально Мадрид добивался вовлечения всего сообщества в миссию. Так, в ходе экстренной встречи, состоявшейся 20 декабря, комитет ЕС по политике и безопасности единогласно одобрил участие в инициативе посредством расширения операции Atalanta.

Тем не менее, по версии издания, 21 декабря Мадрид изменил позицию и наложил вето на принятое решение в рамках заседания рабочей группы советников ЕС по международным отношениям. Как заявили газете европейские дипломатические источники, "изменение позиции" испанского правительства "не было объяснено его партнерам".

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны - члены Евросоюза решили принять участие в операции США Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.