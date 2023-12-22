Правящая партия Грузии заявила, то республика станет членом ЕС раньше Молдавии и Украины

По словам председателя партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, республика еще в 2022 году заслуживала не только предоставления статуса кандидата в члены Евросоюза, но и начала переговоров

ТБИЛИСИ, 22 декабря. /ТАСС/. Грузия, вне зависимости от того, когда начнет переговоры с Европейским Союзом о вступлении в организацию, намного раньше Молдавии и Украины станет членом ЕС. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Переговоры (о вступлении в ЕС - прим. ТАСС) обязательно откроются. Мы уверены, я могу вам сказать гарантированно, что мы раньше Украины и Молдавии войдем в Евросоюз", - сказал Кобахидзе на брифинге.

Он добавил, что Грузия еще в прошлом году заслуживала не только предоставления статуса кандидата в члены ЕС, но и начала переговоров.

Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря сообщил, что страны сообщества приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям для приема.