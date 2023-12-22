Полковник СБУ заявил, что никакое оружие не повлияет на исход боевых действий

Роман Костенко также считает возможность Киева победить на поле боя "крайне маловероятной"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Никакое оружие не сможет повлиять на итог боевых действий на Украине. Таким мнением поделился секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Я не думаю, что существует какое-либо оружие прямо сейчас, которое может оказать серьезное влияние", - сказал он в интервью газете The Times, отметив, что системы ATACMS не смогли привести к прорыву.

Костенко критически высказался по поводу истребителей F-16. "Я не понимаю, кому взбрело в голову, что мы можем победить Россию с помощью десятков F-16", - сказал полковник СБУ. По его мнению, боевые самолеты могут "лишь помочь достичь паритета".

Он также считает возможность Киева победить на поле боя "крайне маловероятной".