22 декабря, 17:32
Военная операция на Украине

Полковник СБУ заявил, что никакое оружие не повлияет на исход боевых действий

Роман Костенко также считает возможность Киева победить на поле боя "крайне маловероятной"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Никакое оружие не сможет повлиять на итог боевых действий на Украине. Таким мнением поделился секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

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"Я не думаю, что существует какое-либо оружие прямо сейчас, которое может оказать серьезное влияние", - сказал он в интервью газете The Times, отметив, что системы ATACMS не смогли привести к прорыву.

Костенко критически высказался по поводу истребителей F-16. "Я не понимаю, кому взбрело в голову, что мы можем победить Россию с помощью десятков F-16", - сказал полковник СБУ. По его мнению, боевые самолеты могут "лишь помочь достичь паритета".

Он также считает возможность Киева победить на поле боя "крайне маловероятной". 

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