Высшая судебная палата Молдавии отправила на пересмотр дело снятой с выборов партии "Шанс"

Апелляционной палате Кишинева предстоит вынести вердикт по этому делу в третий раз

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии повторно вернула на пересмотр в нижестоящую судебную инстанцию дело оппозиционной партии "Шанс", которая оспаривает свое отстранение от участия в прошедших в ноябре выборах в местные органы власти.

"Аннулируется решение Апелляционной палаты Кишинева (АПК) от 12 декабря 2023 года, дело возвращается на пересмотр <…> в АПК другим судейским составом", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте судебной инстанции.

В ноябре АПК отклонила протест партии "Шанс", но изменила свое решение в декабре, когда дело вернула ей на пересмотр ВСП. Когда же судьи встали на сторону оппозиционной партии, то подверглись угрозам со стороны премьер-министра страны Дорина Речана. В этот раз дело оспорили в ВСП правительство, а также Служба информации и безопасности. Теперь Апелляционной палате Кишинева предстоит вынести вердикт по этому делу в третий раз.

Накануне дня тишины перед выборами 5 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии распорядилась аннулировать регистрацию кандидатов от партии "Шанс" в отступление от Кодекса о выборах. Представивший это решение премьер-министр обвинил партию в сотрудничестве с российскими спецслужбами якобы для силового захвата власти в Молдавии. Оппозиция считает, что за этим решением стоит контролирующая парламент и правительство проевропейская Партия действия и солидарности.

Летом 2022 года в республике начались массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента страны и досрочных выборов в парламент. Она обвиняет власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергает критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов.

В этой ситуации президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий сотрудникам правоохранительных органов. В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, партии "Шор" и ряда других.