Глава МИД Польши признал, что военные операции ВС Украины "зашли в тупик"

Министр иностранных дел Радослав Сикорский вновь подтвердил неизменность позиции Польши по Украине и приветствовал стремление Киева в Евросоюз и НАТО

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что военные операции Вооруженных сил Украины зашли в тупик. Такое мнение он выразил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Киеве после его встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Сейчас, когда на фронте тупик, у нас есть правильное испытание, чтобы увидеть, кто готов помочь", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства Польши пресс-служба правительства. Сикорский подчеркнул необходимость для ЕС мобилизовать оборонную промышленность, так как, по его мнению, конфликты решаются "не тактическими сражениями, а производством".

Министр вновь подтвердил неизменность позиции Польши по Украине и приветствовал стремление Киева в Евросоюз и НАТО, говорится в пресс-релизе.

12 декабря депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска. На следующий день президент Польши Анджей Дуда привел к присяге председателя правительства Туска и новый кабинет министров. Главой польского внешнеполитического ведомства стал Сикорский, который возглавлял МИД Польши в предыдущем правительстве Туска.