"Исламское сопротивление Ирака" объявило об ударе по некой важной цели в Средиземном море

Сообщается, что намеченную цель удалось поразить

БЕЙРУТ, 23 декабря. /ТАСС/. Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" утверждает, что его сторонники несколько дней назад нанесли удар по некой значимой цели в Средиземном море. Заявление размещено в Telegram-канале движения.

"<...> В ответ на совершаемые [Израилем] массовые убийства мирных палестинцев, включая детей, женщин и стариков, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" несколько дней назад атаковали представляющую особую значимость цель в Средиземном море, применив соответствующее оружие", - указывается в тексте.

Утверждается, что намеченную цель удалось поразить. Дополнительная информация, в том числе о характере атакованного объекта и последствиях удара, не приводится.

Ранее движение неоднократно брало на себя ответственность за атаки на военные базы США, расположенные в Сирии и Ираке.