Республика Мали отозвала посла в Алжире для консультаций

Ранее сообщалось, что глава МИД Мали Абдулайе Диоп вызвал посла Алжира и выразил ему протест из-за встреч властей республики с представителями террористических формирований

НАЙРОБИ, 22 декабря. /ТАСС/. Посол Мали в Алжире Махамане Амаду Майгу был отозван для консультаций из-за напряженности между странами на фоне переговоров с туарегами. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление МИД Мали.

В четверг дипломат был вызван в алжирский МИД в ответ на аналогичный жест малийского министерства из-за контактов Алжира и туарегов. Ранее сообщалось, что глава МИД Мали Абдулайе Диоп вызвал посла Алжира и выразил ему протест из-за встреч властей республики с представителями террористических формирований - Мали классифицирует подобные действия как "недружественные" и "вмешательство во внутренние дела государства". Такая реакция была вызвана консультациями руководства Алжира с представителями повстанческих группировок туарегов, которые подписали в мае 2015 года соглашение о мире и примирении с правительством, но впоследствии "присоединились к лагерю террористов" - эти переговоры состоялись без уведомления малийских властей. Глава МИД Мали призвал алжирскую сторону впредь придерживаться консультаций исключительно с официальными властями Мали в качестве способа межгосударственных обменов.

Как отмечается, министр иностранных дел Мали в пятницу и субботу посещает Марокко, с которым Алжир разорвал дипломатические отношения в августе 2021 года, из-за позиции по Западной Сахаре и нормализации отношений с Израилем.

В 2015 году в Алжире по итогам переговоров между повстанцами-туарегами и властями Мали было подписано соглашение. Оно положило конец боевым действиям на севере и востоке республики, где проживают туареги. Договоренности предусматривают расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в Вооруженные силы Мали. В декабре 2022 года часть вооруженных группировок туарегов объявила о приостановке своего участия в реализации Алжирского соглашения, обвинив власти Мали в отсутствии политической воли в его выполнении.