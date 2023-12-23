WP: ВСУ не хватает снарядов, а Россия ускорила производство оружия

Как сообщил изданию один из украинских военнослужащих, из-за этой ситуации "некоторые подразделения отказались от запланированных атак"

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Украинские войска испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов, а Россия ускорила производство вооружений, несмотря на западные санкции. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Washington Post.

Украинские солдаты сообщили на этой неделе, что страдают от нехватки артиллерийских снарядов на линии фронта, из-за этого "некоторые подразделения отказались от запланированных атак", также усиливаются опасения относительно того, как долго войска Киева смогут удерживать позиции, отмечается в публикации. В ней подчеркивается, что "нехватка боеприпасов усиливает и без того уже ощутимое беспокойство в украинской столице в то время, как помощь США и Европы задерживается".

В материале приводятся слова военного из 128-й горно-штурмовой бригады ВС Украины. По его словам, украинские артиллеристы на запорожском направлении "получают ограниченное число снарядов на каждую цель". "Если цель меньше, к примеру минометная позиция, то они получают всего пять-семь снарядов", - добавил он, констатировав, что украинские военные "очень устали", но "все еще мотивированы". "Но нельзя выиграть войну лишь на мотивации", - отметил военнослужащий. По его словам, "становится хуже и хуже". "Сколько мы сможем продержаться? Трудно сказать, но не может быть, что долго. Все это понимают", - полагает он.

Другой украинский военный сообщил, что его подразделение раньше выпускало в среднем 50 снарядов в день, иногда 90, а теперь - от 10 до 20. Он полагает, что это не дает возможности атаковать.

По слова украинских военных, они "не заметили каких-либо признаков того, что Россия сталкивается с такой же нехваткой артиллерийских снарядов". Согласно приведенной в материале оценке, Москва "сумела преодолеть жесткие западные санкции и меры экспортного контроля и вновь активизировала производство вооружений".