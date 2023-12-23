Байден встретит Новый год на острове Санта-Крус

В Белом доме отметили, что президент США отметит Рождество в резиденции в Кэмп-Дэвиде

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отметит Рождество в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), а Новый год встретит на остров Санта-Крус (Американские Виргинские острова) в Карибском море. Об этом сообщили журналистам в пятницу представители Белого дома.

"В субботу президент отправится в Кэмп-Дэвид, где останется на Рождество. Во вторник президент и первая леди вернутся в Белый дом. В среду президент и первая леди отправятся на остров Санта-Крус (Американские Виргинские острова), где останутся на Новый год", - приводит эту информацию пресс-пул Белого дома.

Рождество празднуют в Соединенных Штатах 25 декабря. Прошлый Новый год Байден также встречал на острове Санта-Крус.