Военная администрация Киева инициировала проверку гражданских укрытий города

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, их должны проинспектировать до 29 декабря

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Военные власти Киева инициировали проверку городских бомбоубежищ на фоне появившихся ранее сообщений в СМИ о прорыве трубы в одном из укрытий в столичной школе. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

"Авария в школьном укрытии <…> не должна повториться. <…> Поэтому я как начальник Киевской городской военной администрации подписал поручение о немедленной инспекции всех укрытий", - приводит его слова пресс-служба КГВА в своем Telegram-канале. Попко отметил, что комиссии по проверкам убежищ работают с 22 декабря. Все укрытия должны быть проинспектированы до 29 декабря.

Накануне в украинских СМИ появилась информация об инциденте в гражданском укрытии столичной школы под номером 229. В частности, в данном убежище обвалилось потолочное покрытие, после чего из труб хлынула вода. Как отмечалось, в бомбоубежище недавно был завершен ремонт, произведенный на средства благотворительного фонда.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием гражданских укрытий. После проведенных проверок выяснилось, что половина укрытий в стране закрыта или находится в ненадлежащем состоянии. 26 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совбеза Украины, согласно которому работа по подготовке бомбоубежищ признана неудовлетворительной в Киеве, Белой Церкви, Днепре (ранее - Днепропетровск), Конотопе, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, Чернигове, а также в Сумской области и в отдельных районах Киевской и Житомирской областей. Он распорядился привлечь к ответственности всех виновных. В этой связи были уволены семь руководителей местных администраций, в том числе главы четырех районов Киева. Мэру Киева Виталию Кличко и ряду других чиновников был объявлен выговор.