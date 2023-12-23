В Турции неизвестный захватил заложника и потребовал встречи с главой МВД

Как сообщил телеканал Haber Global, мужчина несколько раз выстрелил в воздух из пистолета

СТАМБУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Неизвестный, вооруженный пистолетом, захватил в заложники водителя грузовика около автотрассы в 100 км от Стамбула. Он несколько раз выстрелил в воздух и потребовал встречи с главой МВД Турции, пост которого занимает Али Ерликая, сообщил телеканал Haber Global.

По данным телеканала, патруль жандармерии попытался остановить грузовик на въезде на трассу, однако мужчина, угрожая оружием, потребовал от водителя продолжать движение. Жандармы открыли предупредительный огонь в воздух и остановили машину. Движение на автобане было перекрыто.

К месту инцидента стянули дополнительные подразделения правоохранителей, которые пытаются убедить мужчину сдаться. Включив трансляцию в своем аккаунте в соцсети, он сообщил о желании попросить главу МВД разобраться в своей истории. "Я не психически больной. Меня обманули, хотели убить, у меня есть подтверждение этой информации", - сказал мужчина.