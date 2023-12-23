WSJ: США предостерегали Израиль от ударов по "Хезболлах" в Ливане после 7 октября

По данным газеты, Вашингтон счел ненадежными разведданные Израиля, согласно которым боевики "Хезболлах" готовились пересечь границу еврейского государства "в рамках многостороннего нападения"

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 11 октября убедил его в необходимости не наносить превентивный удар по силам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, Вашингтон счел ненадежными разведданные Израиля, согласно которым боевики "Хезболлах" готовились пересечь границу еврейского государства "в рамках многостороннего нападения". Израильские военные самолеты уже были подняты в воздух во время беседы Байдена с Нетаньяху. Как утверждают собеседники газеты, американский лидер предупредил израильского премьера, что такой шаг может спровоцировать более масштабную войну в регионе.

Как пишет WSJ, Израиль проинформировал американскую сторону о своих планах утром 11 октября. Вскоре после этого на совещание собрались глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, директор национальной разведки США Эврил Хейнс, американские госсекретарь и министр обороны Энтони Блинкен и Ллойд Остин, а также председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун. Они пришли к выводу, что данные американский разведки отличаются от информации, полученной из Израиля, и что нет доказательств неизбежности нападения со стороны "Хезболлах". После этого Байден провел с Нетаньяху 45-минутный разговор.