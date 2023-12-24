Лидер партии "Патриоты" считает губительной для Франции торговую политику главы ЕК

Флориан Филиппо также отметил, что садоводческий сектор республики находится под угрозой

ПАРИЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает губительной для Франции торговую политику, проводимую главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"ЕС убивает нас! 18 декабря Урсула [фон дер Ляйен] с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле для ЕС, на этот раз с Кенией!" - написал он.

Филиппо отметил, что садоводческий сектор Франции находится под угрозой, поскольку соглашение предусматривает "взрывной" рост экспорта цветов из Кении, которые будут стоить на французском рынке дешевле, чем местные растения.

"ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!" - заключил лидер французских "Патриотов".