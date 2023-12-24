Санду сообщила, что в 2024 году инициирует референдум по вопросу членства Молдавии в ЕС

Молдавский президент отметила необходимость обеспечить мир и лучшее будущее для всех семей и детей страны

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что инициирует в 2024 году всенародный референдум по вопросу присоединения республики к Европейскому союзу.

"Самое главное - обеспечить мир и лучшее будущее для всех семей и детей Молдавии. Гарантировать подобное будущее нам может только членство в ЕС. Именно поэтому я считаю, что необходимо четко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдавии. Прошу парламент инициировать следующей осенью организацию референдума, на котором голос граждан станет решающим", - сказала Санду.

Ранее в декабре Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении в сообщество с Украиной и Молдавией. Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается. Как заявила Санду, Молдавия будет готовиться завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2030 году.