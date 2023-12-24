Сербия заявила, что не позволит Косову стать членом ООН

По словам президента Александара Вучича, его страна не признает независимость региона

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Сербия готова к реализации данных ранее обещаний и стремится к поиску компромиссов, но признание независимости Косова или его возможное членство в ООН являются недопустимым. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент республики Александар Вучич.

"[Премьер непризнанного Косова] Альбин Курти не желает выполнять какие-либо соглашения. Сербия хочет реализовать все то, о чем было заявлено. Сербия осуществит все то, о чем мы говорили, достойно и корректно, но мы также будем ожидать формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ)", - указал Вучич.

"Мы всегда старались найти компромисс, постараемся и в будущем, - отметил сербский лидер. - Но нам всегда приходится делать некоторые оговорки, чтобы дать всем понять, что Сербия не признает независимость Косова. Я повторю, Сербия не признает независимость Косова и не примет ни одного документа, обязывающего поддерживать и помогать так называемому Косову в членстве в ООН, организациях, институтах и агентствах ООН. Ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе мы не возьмем на себя такое обязательство".

Вучич отдельно подчеркнул, что с момента прихода к власти косовского премьера произошло 454 инцидента с косовскими сербами. "Больше всего происшествий в этом году - на данный момент 176, в прошлом году - 150, в 2021 - 128", - указал глава государства.

25 октября Курти заявил, что диалог между Белградом и Приштиной невозможен до тех пор, пока "не будет наказаний и санкций против Сербии". Ранее он утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Президент Сербии в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов, а представители Сил НАТО для Косова фактически дали Курти карт-бланш на это. Вучич предупредил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимости края.

Брюссельские соглашения о нормализации отношений сторон были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в Косове должно быть создано ССМ - орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.