В Вене допрашивают исламистов, подозреваемых в подготовке атаки на собор Святого Стефана

Полиция города приняла меры безопасности в общественных местах в период рождественских праздников

ВЕНА, 24 декабря. /ТАСС/. Австрийские правоохранители допрашивают четверых человек, задержанных по подозрению в подготовке теракта в Вене. Об этом сообщает газета Kurier.

По данным издания, они могли планировать нападение на собор Святого Стефана в центре Вены - одно из самых многолюдных мест в период рождественских праздников. Полиция на этом этапе не сообщает подробности расследования.

Ранее германские СМИ сообщили, что исламистская террористическая ячейка планировала нападения на церкви в Кёльне, Вене и Мадриде во время проведения в них рождественских служб. В результате в Германии и Австрии было произведено несколько арестов.

Полиция Вены уже приняла меры безопасности в общественных местах в период рождественских праздников в связи с возросшей угрозой терроризма в Европе.