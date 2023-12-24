В Австрии пока не нашли доказательств подготовки терактов в ближайшее время

Как ранее сообщили германские СМИ, исламистская террористическая ячейка планировала нападения на церкви в Кёльне, Вене и Мадриде во время проведения в них рождественских служб

ВЕНА, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция Австрии к настоящему моменту не нашла улик, которые бы подтверждали, что исламисты планировали совершить теракт в Вене в ближайшее время. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на правоохранителей.

"В настоящий момент нет никаких признаков, говорящих о том, что в Вене планировался теракт в ближайшее время", - сообщил собеседник агентства.

23 декабря германские СМИ сообщили, что исламистская террористическая ячейка планировала нападения на церкви в Кёльне, Вене и Мадриде во время проведения в них рождественских служб. В Германии и Австрии было произведено несколько арестов. Как передает газета Kurier, австрийские правоохранители в воскресенье допрашивают четырех человек, задержанных по подозрению в подготовке теракта в Вене. По данным издания, они могли планировать нападение на собор Святого Стефана в центре города.