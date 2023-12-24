В Тунисе явка избирателей на выборах в местные советы составила не более 18%

Глава тунисского избиркома Фарук Буаскар отметил, что процесс голосования проходил без проблем

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Выборы в муниципальные органы власти Туниса - местные советы - завершились на территории республики, по предварительным данным, явка избирателей не превысила 18%. Об этом сообщило агентство Tunis Afrique Presse.

По предварительным данным, при закрытии в 18:00 (20:00 мск) избирательных участков явка граждан Туниса на выборах в местные советы составила 17,72%, указывается в сообщении агентства.

Выборы в местные советы начались во всех 24 провинциях Туниса в 08:00 (10:00 мск) по местному времени.

Как ранее сообщал глава Высшей независимой избирательной комиссии Фарук Буаскар, на территории страны были открыты все зарегистрированные избирательные участки. По его мнению, процесс голосования проходил без проблем.

По словам Буаскара, целью нынешних выборов является "создание во всех регионах страны 297 центров по управлению на местах". Глава тунисского избиркома указал, что по всей стране должно быть избрано 2 408 членов местных советов. Из них 2 129 будут избраны путем прямого голосования, еще 279 мест предоставлены для людей с ограниченными возможностями.