Король Испании заявил об обеспокоенности экономическими трудностями в стране

Большую часть своего рождественского обращения Филипп VI посвятил важности защиты конституции королевства

МАДРИД, 24 декабря. /ТАСС/. Король Испании Филипп VI заявил в ходе рождественского обращения к нации об обеспокоенности по поводу экономических и социальных трудностей, с которыми сталкиваются жители страны.

"Экономические и социальные трудности, которые затрагивают повседневную жизнь многих испанцев, вызывают беспокойство у каждого, - отметил монарх, чье выступление транслировалось на сайте королевского двора. - Обеспокоенность, которая особенно очевидна в отношении занятости, здравоохранения, качества образования, цен на основные услуги".

При этом большую часть речи король посвятил важности защиты Конституции Испании. По его словам, вне основного закона страны "невозможны ни демократия, ни сосуществование".