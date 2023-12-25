Al Jazeera: авиаудар Израиля по лагерю беженцев привел к разрушению нескольких домов

Как утверждает телеканал, в последние дни ЦАХАЛ активизировал боевые действия в прилегающих к лагерю районах

ДУБАЙ, 25 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере несколько зданий были разрушены в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Магази в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, несколько домов в Магази, который является одним из наиболее плотно населенных районов в центральной части палестинского анклава, полностью сложились. Как утверждает телеканал, в последние несколько дней армия Израиля активизировала боевые действия в прилегающих к лагерю районах, что заставляет людей перемещаться в южную часть сектора Газа, которая и без того переполнена беженцами.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате израильского авиаудара по Магази погибли около 70 человек. Согласно информации Палестинского общества Красного Полумесяца, из-под завалов извлечены пять погибших и восемь раненых.