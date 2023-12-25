В Японии планируют довести реальную численность вооруженных сил до 247,2 тыс. человек

Для этого некоторым категориям военнослужащих увеличат выплаты

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Японии намерено увеличить реальную численность вооруженных сил, которая из-за непопулярности военной службы хронически не дотягивает до официально установленного уровня в 247,2 тысячи человек. С этой целью в первую очередь предполагается увеличить выплаты определенным категориям военнослужащих, сообщает газета Sankei.

Реальная численность комплектуемых на добровольной основе Вооруженных сил Японии составляет в лучшем случае 95% от установленной законом. Существенные проблемы, в частности, есть с набором военных моряков в связи с тем, что в последнее время надводный и подводный флот страны активно совершает дальние плавания, а это увеличивает тяготы службы.

Министерство обороны страны планирует, как отмечается, в кратчайшие сроки довести численность вооруженных сил до установленного уровня, а затем поставить вопрос о еще большем ее увеличении. Для активизации набора добровольцев предполагается, в частности, на 13% повысить выплаты солдатам и офицерам специальных амфибийных сил, аналога американской морской пехоты. На 10% будет повышено денежное довольствие моряков надводных и подводных кораблей.

Японский военнослужащий в возрасте от 30 до 35 лет получает в среднем 5,16 млн иен в год (более $36,3 тысячи по текущему курсу).