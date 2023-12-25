Медведчук считает, что русофобия превратила Украину в одну из самых опасных стран мира

Политик называет массовым безумием охватившую Украину русофобию

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Русофобия, возведенная на Украине в статус государственной политики, превратила ее в одну из самых опасных стран мира, причем произошло это задолго до начала военных действий. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

В своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру" он обратил внимание, что консалтинговая медицинская компания Internetional SOS включила Украину в список самых опасных стран мира наряду с Ираком, Афганистаном, Ливией, Южным Суданом, Центральноафриканской Республикой, Сомали. При этом, как отмечает Медведчук, "по уровню безопасности и падения психического здоровья режим [президента Владимира] Зеленского бьет даже очень слаборазвитые страны".

Политик называет массовым безумием охватившую Украину русофобию, когда сносятся памятники поэтам и писателям, уничтожаются и оскверняются могилы советских солдат, сжигаются книги, в СМИ идут призывы убивать людей по национальному, религиозному или политическому признаку. "Такой русофобский каннибализм, введенный в государственную политику современной Украины, не найдешь даже среди самых отсталых агрессивных племен Африки. <...> События на современной Украине иначе как массовым безумием не назовешь", - пишет он.

Медведчук подчеркивает, что это массовое безумие началось задолго до военных действий. Он напоминает, что бандеризация Украины началась с незаконным приходом к власти Виктора Ющенко в результате непредусмотренного конституцией и законами третьего тура выборов. И потом в течение многих лет Украину, по его словам, "не просто раскачивали, ее сводили с ума, заставляли народ забывать свои корни, веру, историю, язык и традиции". "Все это делалось с подсказки Запада, и на это уходили миллиарды, о чем западные политики не стеснялись говорить. И эту обезумевшую страну активно натравливали на Россию, ожидая конфликта", - продолжает политик. Когда же конфликт произошел, западные политики не стали его тушить, а начали разжигать, поставляя оружие и деньги в огромных количествах.

В результате такой политики психически здоровым людям находиться на Украине сейчас просто опасно, считает Медведчук. "Именно поэтому с Украины бежали и бегут все, кому дорого психическое здоровье, кто не хочет стать жертвой политических маньяков и желает уберечь своих детей", - отмечает он. Пример современной Украины, по мнению политика, свидетельствует о том, что "опасность начинается с массового безумия, с отказа от общечеловеческих ценностей и возможности национального диалога". "Зеленского не интересует ни судьба собственной страны, ни судьба собственного народа. Он продолжает сеять безумие в стране, а потому все больше людей понимают, как опасно в ней находиться", - заключает Медведчук.