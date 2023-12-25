СМИ: семитысячный караван мигрантов в Мексике направился к границе с США

Для многонациональной толпы это шествие является "последней возможностью", отметил глава "Центра по защите человеческого достоинства" Луис Гарсия Вильягран

КАРАКАС, 25 декабря. /ТАСС/. Более 7 тыс. мигрантов решили покинуть южный мексиканский штат Чьяпас и двинулись караваном на север страны к границе с США. Об этом сообщает газета La Jornada.

Издание отмечает, что многотысячная толпа под лозунгом "Исход из бедности" выдвинулась из парка Бисентенарио в мексиканском городе Тапачула на границе с Гватемалой и направилась в сторону прибрежного шоссе, по которому затем намерена идти на север.

Согласно приведенным газетой данным мексиканской правозащитной организации "Центр по защите человеческого достоинства", в состав каравана входят более 7 тыс. мигрантов из Бразилии, Венесуэлы, Гаити, Гватемалы, Гондураса, Доминиканы, Колумбии, Кубы, Никарагуа, Перу, Сальвадора и Эквадора. Кроме того, среди них есть выходцы из Бангладеш, Индии, Китая и Пакистана.

По словам главы "Центра по защите человеческого достоинства" Луиса Гарсии Вильяграна, для мигрантов шествие в составе каравана является "последней возможностью". Он отметил, что с сентября Национальный институт миграции Мексики перестал рассматривать заявления соискателей из других стран на предоставление легального миграционного статуса.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители американской администрации направятся в Мексику, где встретятся с президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором для обсуждения путей урегулирования миграционного кризиса на границе. В состав делегации войдут, как предполагается, госсекретарь Энтони Блинкен, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

Урегулирование пограничного вопроса необходимо американской администрации для удовлетворения требований республиканцев в Конгрессе США, которые увязывают защиту границ с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине.